Россия пройдет через все испытания, заявил Путин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия пройдет через все испытания, в этом нет сомнений, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с выпускниками программы "Время героев". В рамках нее он отметил, что страна сталкивается с серьезными испытаниями.
"Мы пройдем через них, через все испытания пройдем. Нет никаких в этом сомнений", - сказал Путин в ходе встречи.
Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению российского президента. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.