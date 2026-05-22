Удар ВСУ по общежитию в ЛНР не был случайным, заявил Путин - РИА Новости, 22.05.2026
17:19 22.05.2026 (обновлено: 17:24 22.05.2026)
Удар ВСУ по общежитию в ЛНР не был случайным, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по общежитию в ЛНР не был случайным.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о 39 раненых и наличии погибших при атаке БПЛА ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Удар ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета ЛНР не был случайным, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"Удар (по общежитию в ЛНР - ред.) не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА в одно и то же место", - сказал Путин на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев".
Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеРоссияВладимир ПутинЛеонид ПасечникБезопасность
 
 
