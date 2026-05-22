Удар ВСУ по общежитию в ЛНР не был случайным, заявил Путин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Удар ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета ЛНР не был случайным, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"Удар (по общежитию в ЛНР - ред.) не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА в одно и то же место", - сказал Путин на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев".