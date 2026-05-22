Песков анонсировал серьезный разговор Путина с участниками "Времени героев"
12:34 22.05.2026

Песков анонсировал серьезный разговор Путина с участниками "Времени героев"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу в Кремле у президента России Владимира Путина состоится серьезный разговор с участниками программы "Время героев".
Пресс-секретарь сообщил, что в пятницу глава государства встретится с выпускниками первого потока программы "Время героев".
"Подавляющее большинство из тех, кто прошел через этот первый поток, уже получили назначение федеральных, муниципальных, региональных органов власти. Будет серьезный разговор", - сказал Песков журналистам.
