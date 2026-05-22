11:53 22.05.2026
Для жителей Приднестровья открыли запись на прием по вопросу гражданства

  • Для жителей Приднестровья открыли электронную запись на прием по вопросу принятия российского гражданства.
  • Зарегистрироваться в электронной очереди можно на сайте посольства в Молдавии.
ТИРАСПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. На сайте электронной записи в консульский отдел посольства России в Молдавии появилась возможность записи на прием по вопросу принятия гражданства РФ для жителей Приднестровья, сообщила РИА Новости глава общественной организации "Союз русских общин Приднестровья" Виорика Кохтарева.
"Буквально вчера появилось сообщение о том, что уже с понедельника начнется работа по указу о приеме в гражданство. А сегодня уже работает электронная запись на прием в гражданство России для жителей Приднестровья. Поэтому мы всем рекомендуем успокоиться, зайти на сайт посольства России в Молдове, прочитать нужную информацию и зарегистрироваться в электронной очереди", - сказала Кохтарева.
Она добавила, что за все последние дни поступило сотни обращений от жителей Приднестровья по вопросами принятия российского гражданства. По ее словам, десятки тысяч жителей Приднестровья желают получить гражданство России в упрощенном порядке.
"С большой радостью жители Приднестровья узнали о вступлении в силу указа президента России Владимира Путина о гражданстве для приднестровцев. Это долгожданное решение, которое на самом деле облегчит очень многим нашим гражданам жизнь. Конечно, все переживают и волнуются - как будет работать, когда начнется прием. Мы стараемся всех успокоить и ориентировать на официальную информацию посольства России в Республики Молдова", - отметила Кохтарева.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Уточняется, что жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
Население Приднестровья составляет около 455,7 тысячи человек. По официальным данным, в Приднестровье проживает порядка 220 тысяч местных жителей, имеющих российское гражданство. Консульское обслуживание осуществляет в Тирасполе выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии.
