14:13 22.05.2026
Приангарье подало заявку в проект "Создание сети современных кампусов"

Иркутск
Иркутск. Архивное фото
ИРКУТСК, 22 мая - РИА Новости. По поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева правительство Иркутской области направило заявку на конкурсный отбор для включения в федеральный проект "Создание сети современных кампусов", общая площадь будущего проекта - 50 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"Иркутская область подала заявку на конкурсный отбор для включения в федеральный проект "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети". Межвузовский кампус позволит создать в регионе необходимую инфраструктуру для студентов и молодых ученых. Проект межвузовского студенческого кампуса в Иркутске включает в себя учебно-лабораторный корпус с технопарком, многофункциональный спортивный комплекс и четыре общежития для студентов на 1270 мест. Общая площадь будущего проекта составит 50 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для реализации проекта свои усилия объединили три ведущих вуза региона: Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутский государственный университет и Байкальский государственный университет, а также правительство Иркутской области и крупный бизнес региона.
Ядром кампуса станет научный технопарк для создания наукоемких технологий в интересах региона, в нем планируется развивать центры компетенций "Энергия Сибири", "Авиамашиностроение", Байкальский центр изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий, "Конвейер новых молекул".
Индустриальные партнеры проекта – холдинг Эн+ и "Сервис ТехноПром". Соответствующие соглашения с компаниями уже подписаны. В числе потенциальных партнеров: Иркутский авиационный завод – филиал ПАО "Яковлев", "Полюс Сухой Лог", "Национальная газовая компания – Иркутск", Сбербанк России, "ИЗТМ – Инжиниринг", "Химико-информационные технологии", "ЗБСМ МК-162", "Фармасинтез".
В концепцию студгородка входит создание учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи студентам, школы цифровых технологий, реализация механизмов непрерывного образования, что важно для колледжей, училищ и техникумов, расположенных рядом.
Сеть современных кампусов создается в России по поручению президента Владимира Путина. Благодаря национальному проекту "Молодежь и дети" к 2030 году в стране должно появиться 25 кампусов. К 2036 году в России должны появиться 40 таких студенческих городков. Работу по данному направлению ведет правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.
 
