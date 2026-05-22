Священник рассказал о главном чуде Николая Угодника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Русская православная церковь 22 мая отмечает день памяти святителя Николая Чудотворца в честь переноса мощей святого из малоазиатского города Миры Ликийские в итальянский город Бари в XI веке.
- Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в Русской православной церкви, и его главное чудо, по словам священника Олега Жилякова, заключается в доброте и помощи людям.
- В России святителя Николая также называют Угодником, потому что он никогда не оставался равнодушным и угождал Богу своими делами.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Николай Чудотворец, которого так же называют Николаем Угодником - один из самых почитаемых святых в Русской православной церкви, его главное чудо - доброта и помощь людям, рассказал РИА Новости благочинный Балтайского округа Саратовской епархии иерей Олег Жиляков.
Русская православная церковь 22 мая отмечает день памяти святителя Николая Чудотворца в честь переноса мощей святого из малоазиатского города Миры Ликийские в итальянский город Бари в ХI веке.
"Почитали как Христа". Чего мы не знаем о "русском Санта-Клаусе"
19 декабря 2025, 08:00
"Николай Чудотворец - один из самых почитаемых святых в Русской церкви. Есть такая замечательная русская поговорка "К пустому колодцу люди не ходят". И почитание Николая Чудотворца прежде всего связано с тем, что святитель Николай помог очень многим людям, кто к нему обращался. Помощь людям разве это не чудо? Чудо – это прежде всего не явление чего-то сверхъестественного, а то, как доброта проникает в этот мир", - рассказал священник.
Жиляков отметил, что в России святителя Николая также называют Угодником, потому что он никогда не оставался равнодушным и угождал Богу своими делами.
К Николаю Чудотворцу, по словам иерея, верующие обращаются за помощью в самых разных житейских вопросах. В честь святителя Николая в России названы тысячи храмов.
Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, родился в греческой колонии римской провинции Ликия (ныне территория Турции) около 270 года. Он был священником, а затем архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. По церковному календарю, торжества в честь святителя совершаются дважды в году: 19 декабря - в день его кончины (Никола зимний), и 22 мая - в память перенесения его мощей из малоазиатского города Миры Ликийские в итальянский город Бари (Никола вешний) в 1087 году.
Священник пояснил, стоит ли родителям развенчивать языческого Деда Мороза
19 декабря 2025, 04:05