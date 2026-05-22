Священник рассказал о главном чуде Николая Угодника

"Николай Чудотворец - один из самых почитаемых святых в Русской церкви. Есть такая замечательная русская поговорка "К пустому колодцу люди не ходят". И почитание Николая Чудотворца прежде всего связано с тем, что святитель Николай помог очень многим людям, кто к нему обращался. Помощь людям разве это не чудо? Чудо – это прежде всего не явление чего-то сверхъестественного, а то, как доброта проникает в этот мир", - рассказал священник.