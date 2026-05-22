Рейтинг@Mail.ru
В Сургуте в банном комплексе вспыхнул пожар - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 22.05.2026
В Сургуте в банном комплексе вспыхнул пожар

Пожар произошел в банном комплексе в Сургуте, спасены 17 человек

© РИА Новости / Владимир Никонов | Перейти в медиабанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Владимир Никонов
Перейти в медиабанк
Пожарная машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сургуте произошел пожар в четырехэтажном банном комплексе «Аквамарин».
  • Очаг возгорания обнаружен на первом этаже в парильном помещении, пожар локализован на площади в десять квадратных метров.
  • Из здания эвакуированы 86 человек, включая 22 ребенка, пострадавших нет.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Пожар произошел в банном комплексе в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе, спасены 17 человек, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Сургуте огнеборцы МЧС России спасли 17 человек на пожаре в банном комплексе", - говорится в сообщении министерства в соцсети "ВКонтакте".
По данным главка, пожар произошел в четырехэтажном банном комплексе "Аквамарин" в Сургуте.
"Очаг возгорания обнаружен на первом этаже в парильном помещении. Пожар локализован на площади в десять квадратных метров", - уточнило МЧС.
По сведениям министерства, из здания эвакуированы 86 человек, в том числе 22 ребенка. Звеньями газодымозащитной службы в безопасную зону выведены 17 человек, из них - шесть детей, пострадавших нет, добавила пресс-служба.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В Петербурге при пожаре в конюшне погибло 18 лошадей
Вчера, 11:54
 
ПроисшествияСургутХанты-Мансийский автономный округРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала