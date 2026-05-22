В Сургуте в банном комплексе вспыхнул пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сургуте произошел пожар в четырехэтажном банном комплексе «Аквамарин».

Очаг возгорания обнаружен на первом этаже в парильном помещении, пожар локализован на площади в десять квадратных метров.

Из здания эвакуированы 86 человек, включая 22 ребенка, пострадавших нет.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Пожар произошел в банном комплексе в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе, спасены 17 человек, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В Сургуте огнеборцы МЧС России спасли 17 человек на пожаре в банном комплексе", - говорится в сообщении министерства в соцсети " ВКонтакте ".

По данным главка, пожар произошел в четырехэтажном банном комплексе "Аквамарин" в Сургуте.

"Очаг возгорания обнаружен на первом этаже в парильном помещении. Пожар локализован на площади в десять квадратных метров", - уточнило МЧС.