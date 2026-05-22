В Сургуте в банном комплексе вспыхнул пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Пожар произошел в банном комплексе в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе, спасены 17 человек, пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным главка, пожар произошел в четырехэтажном банном комплексе "Аквамарин" в Сургуте.
"Очаг возгорания обнаружен на первом этаже в парильном помещении. Пожар локализован на площади в десять квадратных метров", - уточнило МЧС.
По сведениям министерства, из здания эвакуированы 86 человек, в том числе 22 ребенка. Звеньями газодымозащитной службы в безопасную зону выведены 17 человек, из них - шесть детей, пострадавших нет, добавила пресс-служба.