Рейтинг@Mail.ru
Минобороны оценило потери ВСУ при освобождении "Востоком" Верхней Терсы - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 22.05.2026 (обновлено: 17:12 22.05.2026)
Минобороны оценило потери ВСУ при освобождении "Востоком" Верхней Терсы

ВСУ потеряли более двух рот в освобожденной Верхней Терсе в Запорожской области

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ понесли потери в живой силе более двух рот при освобождении ВС России Верхней Терсы в Запорожской области.
  • По данным Минобороны России, также были уничтожены шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей типа пикап, 15 квадроциклов, более 30 наземных роботизированных комплексов и свыше 60 тяжелых гексакоптеров R-18.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ВСУ понесли большие потери в живой силе более двух рот в освобожденном населенном пункте Верхняя Терса в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
За прошедшую неделю Верхняя Терса стала вторым освобожденным российскими бойцами населенным пунктом в Запорожской области. Ранее воины-дальневосточники освободили село Чаривное.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области
«
"Потери противника составили более двух рот живой силы из состава отдельного штурмового батальона ВСУ", - следует из сообщения военного ведомства.
По данным Минобороны России, были также уничтожены шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей типа пикап, 15 квадроциклов, более 30 наземных роботизированных комплексов и свыше 60 тяжелых гексакоптеров R-18.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала