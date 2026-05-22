Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ понесли потери в живой силе более двух рот при освобождении ВС России Верхней Терсы в Запорожской области.
- По данным Минобороны России, также были уничтожены шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей типа пикап, 15 квадроциклов, более 30 наземных роботизированных комплексов и свыше 60 тяжелых гексакоптеров R-18.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ВСУ понесли большие потери в живой силе более двух рот в освобожденном населенном пункте Верхняя Терса в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
За прошедшую неделю Верхняя Терса стала вторым освобожденным российскими бойцами населенным пунктом в Запорожской области. Ранее воины-дальневосточники освободили село Чаривное.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области
По данным Минобороны России, были также уничтожены шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей типа пикап, 15 квадроциклов, более 30 наземных роботизированных комплексов и свыше 60 тяжелых гексакоптеров R-18.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18