МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Соцфонд начал пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Социальный фонд приступил к проактивному пересмотру отказов, вынесенных семьям из-за превышения доходов. Пересмотр отказов, вынесенных в этом году многодетным родителям по единому пособию из-за превышения доходов, будет сделан автоматически", — заявили в СФР .

Пособие назначат без каких-либо действий со стороны семьи, если вынесенный ранее отказ противоречит новым правилам. О решении родители смогут узнать через "Госуслуги". Уведомления начнут приходить на портал уже 22 мая.

В Соцфонде добавили, что россиянам, которые раньше не проходили по условиям из-за превышения доходов, установят выплату в размере 50 процентов регионального прожиточного минимума. Сегодня в среднем по стране эта сумма составляет 9,2 тысячи рублей на ребенка.