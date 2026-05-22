04:37 22.05.2026 (обновлено: 09:49 22.05.2026)
СФР начал пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Семья. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соцфонд начал пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей, которые ранее не получали их из-за небольшого превышения дохода.
  • Выплату назначат автоматически, если принятое ранее решение противоречит новым правилам.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Соцфонд начал пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Социальный фонд приступил к проактивному пересмотру отказов, вынесенных семьям из-за превышения доходов. Пересмотр отказов, вынесенных в этом году многодетным родителям по единому пособию из-за превышения доходов, будет сделан автоматически", — заявили в СФР.
Пособие назначат без каких-либо действий со стороны семьи, если вынесенный ранее отказ противоречит новым правилам. О решении родители смогут узнать через "Госуслуги". Уведомления начнут приходить на портал уже 22 мая.
В Соцфонде добавили, что россиянам, которые раньше не проходили по условиям из-за превышения доходов, установят выплату в размере 50 процентов регионального прожиточного минимума. Сегодня в среднем по стране эта сумма составляет 9,2 тысячи рублей на ребенка.
С 22 мая в силу вступили новые правила оформления единого пособия. Многодетные семьи получили возможность сохранить поддержку от государства, если при продлении выплат их доходы не более чем на десять процентов окажутся больше установленного предела.
