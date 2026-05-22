Рейтинг@Mail.ru
Многодетным семьям сохранят пособие при небольшом превышении дохода - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:36 22.05.2026
Многодетным семьям сохранят пособие при небольшом превышении дохода

Многодетные семьи сохранят пособие при небольшом превышении дохода на 12 месяцев

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве
Люди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многодетные семьи в России получили право сохранить единое пособие при небольшом превышении дохода еще на 12 месяцев.
  • Доход на одного члена семьи должен не более чем на 10% превышать региональный прожиточный минимум для сохранения пособия.
  • Выплата будет установлена в размере 50% от регионального детского прожиточного минимума.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Многодетные семьи в России получили право сохранить единое пособие при небольшом превышении дохода еще на 12 месяцев, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
Эта норма вступает в силу 22 мая на основании федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Еще 74 тысячи многодетных семей получат единое пособие, заявил Котяков
19 мая, 02:50
"Будет предусмотрено сохранение пособия для многодетных семей даже при превышении определенного норматива дохода. Пособие будет выплачиваться еще 12 месяцев", - сказала Коваленко.
Она уточнила, что для сохранения пособия доход на одного члена семьи должен не более чем на 10% превышать региональный прожиточный минимум. Выплата при этом будет установлена в размере 50% от регионального детского прожиточного минимума.
"Если семья в начале 2026 года получила отказ по начислению данной выплаты, то с учетом изменений произойдет перерасчет автоматически", - заключила эксперт.
Младенцы в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Поддержку многодетных семей расширили в Ростовской области
20 мая, 15:44
 
ОбществоРоссияМоскваЮлия КоваленкоВысшая школа экономики (ВШЭ)РЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала