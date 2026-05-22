Многодетным семьям сохранят пособие при небольшом превышении дохода

Люди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Многодетные семьи в России получили право сохранить единое пособие при небольшом превышении дохода еще на 12 месяцев, сообщила РИА Новости заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

Эта норма вступает в силу 22 мая на основании федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

"Будет предусмотрено сохранение пособия для многодетных семей даже при превышении определенного норматива дохода. Пособие будет выплачиваться еще 12 месяцев", - сказала Коваленко

Она уточнила, что для сохранения пособия доход на одного члена семьи должен не более чем на 10% превышать региональный прожиточный минимум. Выплата при этом будет установлена в размере 50% от регионального детского прожиточного минимума.