Последний звонок 2026: как пройдет по-новому, дата, ограничения и история

26 мая во всех школах страны прозвенит Последний звонок 2026. В этом году выпускников ждет ряд важных изменений: Министерство просвещения не только определило единый день праздника для всех школ, но и рекомендовало добавить в привычный формат линеек несколько новых пунктов. Как и когда пройдут последние звонки в российских школах в 2026 году, какие изменения ждут школьников, а также история праздника и его традиции — в материале РИА Новости.

Какого числа пройдет Последний звонок в 2026 году

Последний звонок в российских школах прозвенит 26 мая 2026 года, а выпускные вечера после успешной сдачи всех экзаменов должны состояться 27 июня. Соответствующие рекомендации еще в конце прошлого года направило в каждый регион страны Минпросвещения России.

К слову, в минувшем 2025 году последние звонки прошли в отечественных школах на пару дней раньше — 24 мая.

Между торжественной линейкой и окончательным прощанием со школьной жизнью выпускников ждет важный и ответственный период — сдача ЕГЭ. Первые экзамены стартуют в первый день лета — 1 июня.

По-новому: как изменятся школьные линейки в 2026 году

“Классический” сценарий Последнего звонка включает торжественную линейку, праздничный концерт, обращение к выпускникам руководства школы, а также неофициальную часть, организацию которой берут на себя сами выпускники или их родители. Однако в 2026 году в эту программу было решено внести ряд важных изменений.

Патриотический формат и новые стандарты Минпросвещения

В соответствии с рекомендациями отечественного Министерства просвещения, торжественную часть программы Последних звонков по всей стране рекомендовано начать с поднятия Государственного флага России, а также исполнения гимна страны. Это станет важной частью патриотической работы и будет соответствовать тем задачам, который ставит нацпроект “Молодежь и дети”.

Вместе с этим в обновленную программу праздничных линеек рекомендуется включить чествование местных многодетных семей, а также выступления родителей выпускников, которые являются участниками СВО либо были удостоены государственных наград.

Новые правила и ограничения 2026 года: безопасность и "сухой закон"

Рекомендации Министерства просвещения затрагивают не только программу празднования Последнего звонка, но и ряд требований, призванных сделать этот важный день не только торжественным, но и безопасным для всех участников.

Запрет на продажу алкоголя 26 мая в регионах

В связи с проведением Последних звонков в ряде российских регионов в этот день, 26 мая, будет временно введен “сухой закон”. То есть розничная продажа спиртных напитков в местных магазинах будет запрещена.

Усиленный пропускной режим и безопасность

Серьезное внимание на праздника рекомендуется уделить вопросу обеспечения безопасности всех участников торжественного мероприятия. Для этого, в соответствии с Письмом Минпросвещения, стоит привлечь охрану для поддержания порядка на Последнем звонке, а также обеспечить присутствие медицинского работника, который при необходимости сумеет оказать первую помощь. К дежурству рекомендуется также привлечь педагогов и представителей администрации.

Заранее стоит позаботиться и о составлении списка приглашенных лиц, чтобы непосредственно в день праздника организовать пропускной режим в школе и максимально снизить риск присутствия на Последнем звонке посторонних людей.

Конечно, от конфликтов и других непредвиденных ситуаций в процессе празднования никто не застрахован. В подобной ситуации очень важно постараться отреагировать на них как можно быстрее.

Последний звонок — это выходной день или нет

День проведения Последнего звонка в российских школах не относится к числу государственных праздников и, соответственно, не является выходным днем. В 2026 году это будет вторник, 26 мая, рабочий день.

Что надеть на последний звонок в 2026 году

Традиционным нарядом для Последнего звонка считается школьная форма советских лет. Для юношей это — темные костюмы и белые рубашки, для девушек — коричневые платья с фартуком и белым воротником, дополненные большими белыми бантами в волосах. При желании такой традиционный наряд можно дополнить современными деталями (например, съемным воротничком, украшенным бусинками или стразами, необычными гольфами и так далее). Обязательным аксессуаром являются атласные ленты с надписью “Выпускник” и указанием конкретного года.

Если облачаться в советскую школьную форму не хочется, можно выбрать классический брючный костюм для юношей и элегантное платье или сочетание юбки с блузкой — для девушек.

Зонты или солнцезащитные очки: какая погода будет 26 мая

В соответствии с текущими прогнозами , 26 мая не порадует выпускников ясной и солнечной погодой. Так, в столице температура в этот день обещает подняться лишь до 14°C, к тому же не исключены сильные дожди. На случай пасмурной погоды школам стоит заранее рассмотреть варианты проведения праздника во внутренних помещениях (например, в актовом или спортивном зале) и подготовить его к празднику (украсить шарами, гирляндами и другими декоративными элементами, проверить аппаратуру, обеспечить нужное количество мест и так далее).

Что дарят учителям на последний звонок

Подарки учителями и классному руководителю — важная традиция Последнего звонка. Условно их можно разделить на три большие категории: практичные, памятные и символические.

К практичным подаркам можно отнести различные гаджеты или предметы, которые пригодятся педагогу в его профессиональной деятельности. Например:

качественный ежедневник;

настольная лампа;

электронная книга;

беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона и так далее.

Памятные подарки также могут обладать практической ценностью, но все же их основное предназначение — напоминать учителю о бывших учениках. К таковым относятся:

созданная выпускниками на заказ книга с фотографиями класса и пожеланиями от каждого ученика;

дорогая ручка с гравировкой;

рамка с фотографией класса и т.д.

« “Творческие подарки всегда находят отклик в душе педагога: видеопоздравление от всего класса, фотоальбом с ключевыми моментами школьной жизни, коллаж из детских рисунков и пожеланий, книга с автографами всех выпускников”, — добавляет Елена Студенова, директор частной школы “Ретро”, педагог и психолог.

Большой популярностью пользуются и символические подарки. Самый популярный вариант — это букет цветов. Сюда также можно отнести:

подарочный сертификат (например, в книжный магазин);

комнатное растение и так далее.

“С психологической точки зрения при выборе подарков для учителей важно избегать двух крайностей. С одной стороны — откровенно дорогих презентов (которые могут поставить его в неловкое положение) и чисто формальных сувениров. Лучше всего ориентироваться на “ресурсные” подарки, связанные с хобби или отдыхом педагога, поскольку профессия учителя эмоционально затратна. Например, если учитель увлекается чтением, это может быть подарочное издание любимого автора с тёплой подписью от класса; если ценит комфорт — качественный плед или сертификат в спа-салон”, — говорит Аглая Датешидзе.

История и традиции последнего звонка

Первый в истории Последний звонок состоялся 25 мая 1948 года всего в двух советских школах — в Москве (школа №182) и Краснодаре (школа №12). Инициаторами праздника стали директора этих учебных заведений — Георгий Асеев и Федор Брюховецкий.

Очень быстро новую традицию подхватили и другие советские школы. К 70-м годам XX века этот праздник стал по-настоящему всесоюзным, а вскоре Министерство образования СССР придало ему статус официального мероприятия.

Первоначально Последний звонок предназначался лишь для выпускников старших классов, но затем участниками праздника стали и те ученики, которые закончили 9 классов.

« “Широкое признание последний звонок приобрел в 1970‑х годах. Именно тогда сформировался привычный сегодня формат: торжественная линейка, исполнение школьного вальса, лента “Выпускник” и символический момент, когда первоклассница на плече выпускника звонит в колокольчик. Этот ритуал остаётся важным элементом праздника и сегодня, олицетворяя преемственность поколений и прощание со школьной жизнью”, — говорит Елена Студенова.

С течением лет менялись и традиции праздника. На сегодня ключевыми остаются:

советская школьная форма для выпускников;

первоклассница, которую проносит на плече один из выпускников в то время, как она дает символический последний звонок при помощи колокольчика;

выпускной вальс;

торжественная линейка и праздничный концерт;

прощание со школой (в последний раз пройти по школьным коридорам и заглянуть в классы);

выпущенные в небо воздушные шары.

Что после последнего звонка: ЕГЭ, ОГЭ и выпускной

Несмотря на то, что Последний звонок символизирует прощание выпускников со школой, в действительности им все же придется еще несколько раз сесть за школьные парты. Ведь с 1 июня в России начинается основной период сдачи единых государственных экзаменов, который продлится до конца июня (вместе с резервными днями).

Итоговую государственную аттестацию в первый месяц лета предстоит пройти и выпускникам 9 классов. Их ждут ОГЭ — основные государственные экзамены, ключевой период которых стартует 2 июня.