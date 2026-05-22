"Вот-вот начнется". Поляки пришли в ярость из-за плана НАТО против России - РИА Новости, 22.05.2026
23:12 22.05.2026

"Вот-вот начнется". Поляки пришли в ярость из-за плана НАТО против России

© AP Photo / Jonathan Ernst — Логотип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 22.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели газеты Wirtualna Polska раскритиковали статью о том, что разведка НАТО считает возможным скорое начало конфликта с Россией.
  • Один из комментаторов предположил, что разведка распространяет такие нарративы для раскручивания гонки вооружений.
  • Читатели выразили скептицизм по поводу сообщений о возможном нападении России, отметив повторяемость подобных заявлений на протяжении многих лет.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Читатели газеты Wirtualna Polska раскритиковали публикацию издания о том, что разведка НАТО считает, что конфликт с Россией якобы может начаться в ближайшем будущем.
"Это означает, что разведка находится на содержании у оружейных корпораций. Они специально распространяют такие нарративы, чтобы раскрутить гонку вооружений", — отметил один комментатор.
"В одном месте вы говорите, что вот-вот начнется война, и тут же пишете, что Россия на грани краха. Вы уж там определитесь, а то вам так никто не поверит", — обрушился с критикой другой.
"Помнится, когда мне было пять лет, по телевизору мне говорили, что Россия собирается на нас напасть. Сейчас мне 37, но по телевизору говорят то же самое. Все понятно, власти нужно, чтобы люди пребывали в перманентном стрессе. Приятного вечера", — написал третий.
"Будет так: Европа обанкротится, потратит огромные деньги на оружие, а Россия возьмет и не нападет. Такая вот ирония судьбы", — резюмировали читатели.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
