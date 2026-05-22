Польша получила три первых американских истребителя F-35

ВАРШАВА, 22 мая - РИА Новости. Первые три американских истребителя F-35 прибыли в Польшу, церемонию транслирует Польское телевидение.
Официальная церемония встречи этих истребителей запланирована на 12 июня.
Всего Польша заказала 32 самолета F-35. Сначала их направят на базу в Ласке, где в настоящее время дислоцируется часть польских истребителей F-16, а на следующем этапе - на 21-ю тактическую авиабазу в Свидвине, где базировались недавно выведенные из эксплуатации постсоветские Су-22.
Приехавший лично встретить самолеты министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что в ближайшее время ожидается прибытие в Польшу еще 11 самолетов F-35.
"Это первые три F-35, но это не конец хороших новостей в этом году. Очередные 11 машин попадут сюда, на авиабазу в Ласке в ближайшие недели. До конца года в Польше будет 14 F-35", - сказал Косиняк-Камыш.
Он также проинформировал, что в будущем году Польша получит очередные 12 машин.