Польша получила три первых американских истребителя F-35

ВАРШАВА, 22 мая - РИА Новости. Первые три американских истребителя F-35 прибыли в Польшу, церемонию транслирует Польское телевидение

F-35, которые в Польше получили обозначение "Гусары", с номерами 3509, 3510 и 3511 в пятницу прибыли из американского Техаса и приземлились на 32-й базе тактической авиации в Ласке в центральной Польше.

Официальная церемония встречи этих истребителей запланирована на 12 июня.

Всего Польша заказала 32 самолета F-35. Сначала их направят на базу в Ласке, где в настоящее время дислоцируется часть польских истребителей F-16, а на следующем этапе - на 21-ю тактическую авиабазу в Свидвине, где базировались недавно выведенные из эксплуатации постсоветские Су-22.

Приехавший лично встретить самолеты министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что в ближайшее время ожидается прибытие в Польшу еще 11 самолетов F-35.

"Это первые три F-35, но это не конец хороших новостей в этом году. Очередные 11 машин попадут сюда, на авиабазу в Ласке в ближайшие недели. До конца года в Польше будет 14 F-35", - сказал Косиняк-Камыш.