Главе отдела МВД Нижнего Тагила вменили организацию преступного сообщества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Против начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД "Нижнетагильское" Артура Белых возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"(Фигурант - ред.) Начальник ОКОН (отдела по контролю за оборотом наркотиков - ред.) МУ МВД России "Нижнетагильское" Артур Белых. Органами предварительного расследования подполковник полиции обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем с использованием служебного положения - ред.), пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из личной заинтересованности - ред.), - сказала собеседница агентства.
Как позже уточнили в суде, по первой уголовной статье вменяют Белых именно участие в преступном сообществе.
В областном управлении СК пока воздержались от комментариев по данному делу.