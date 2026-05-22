Главе отдела МВД Нижнего Тагила вменили организацию преступного сообщества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Против начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД "Нижнетагильское" Артура Белых возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.