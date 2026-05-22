Рейтинг@Mail.ru
Главе отдела МВД Нижнего Тагила вменили организацию преступного сообщества - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 22.05.2026 (обновлено: 08:57 22.05.2026)
Главе отдела МВД Нижнего Тагила вменили организацию преступного сообщества

Главе отдела МВД Нижнего Тагила Белых вменили организацию преступного сообщества

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Против начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД "Нижнетагильское" Артура Белых возбудили уголовное дело.
  • Он обвиняется в организации преступного сообщества и превышении должностных полномочий.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Против начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД "Нижнетагильское" Артура Белых возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"(Фигурант - ред.) Начальник ОКОН (отдела по контролю за оборотом наркотиков - ред.) МУ МВД России "Нижнетагильское" Артур Белых. Органами предварительного расследования подполковник полиции обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем с использованием служебного положения - ред.), пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из личной заинтересованности - ред.), - сказала собеседница агентства.
Как позже уточнили в суде, по первой уголовной статье вменяют Белых именно участие в преступном сообществе.
В областном управлении СК пока воздержались от комментариев по данному делу.
Владислав Соболь в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
На Урале суд вновь приговорил лидера банды экс-милиционеров к 16 годам
20 апреля, 17:08
 
ПроисшествияРоссияСвердловская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала