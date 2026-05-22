Рейтинг@Mail.ru
Анохин и Метелев обсудили молодежную политику на рабочей встрече - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
10:44 22.05.2026
Анохин и Метелев обсудили молодежную политику на рабочей встрече

Губернатор Смоленской области Анохин встретился с депутатом Госдумы Метелевым

© РИА Новости / Виталий БелоусовВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Василий Анохин
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Смоленской области обсудил вопросы молодежной политики на рабочей встрече с председателем профильного комитета Государственной думы РФ Артёмом Метелевым.
"Наша главная задача – создать условия для закрепления молодежи в регионе. Реализуем меры поддержки целевиков и молодых профессионалов. Совместно с бизнесом внедряем гибкие форматы занятости, участвуем в решении жилищных вопросов, модернизируем социальную инфраструктуру", – написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Одним из приоритетных направлений глава региона назвал волонтерское движение. На базе молодежного центра "Пушкинский" в Смоленске действует региональный ресурсный центр добровольчества. В 2025 году в добровольческое движение включились более 68 тысяч молодых людей, а за первые четыре месяца 2026 года к нему присоединились еще более 24 тысяч человек.
Смоленская область активно работает с цифровой платформой "Добро.рф", которая объединяет людей и организации для поддержки волонтерства и благотворительности.
"Развиваем инфраструктуру добровольчества. В регионе работают “Добро.Центры”, муниципальные волонтерские штабы во всех 27 муниципальных образованиях и более 300 отрядов и объединений", – сказал Анохин.
Также в регионе поддерживают инициативы юных жителей. В области учрежден Почетный знак "За исцеление и милосердие", ежегодно проводится конкурс "Доброволец Смоленщины".
 
Смоленская областьАртем Метелев (депутат)СмоленскРоссияВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала