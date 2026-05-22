Анохин и Метелев обсудили молодежную политику на рабочей встрече

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Смоленской области обсудил вопросы молодежной политики на рабочей встрече с председателем профильного комитета Государственной думы РФ Артёмом Метелевым.

"Наша главная задача – создать условия для закрепления молодежи в регионе. Реализуем меры поддержки целевиков и молодых профессионалов. Совместно с бизнесом внедряем гибкие форматы занятости, участвуем в решении жилищных вопросов, модернизируем социальную инфраструктуру", – написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

Одним из приоритетных направлений глава региона назвал волонтерское движение. На базе молодежного центра "Пушкинский" в Смоленске действует региональный ресурсный центр добровольчества. В 2025 году в добровольческое движение включились более 68 тысяч молодых людей, а за первые четыре месяца 2026 года к нему присоединились еще более 24 тысяч человек.

Смоленская область активно работает с цифровой платформой "Добро.рф", которая объединяет людей и организации для поддержки волонтерства и благотворительности.

"Развиваем инфраструктуру добровольчества. В регионе работают “Добро.Центры”, муниципальные волонтерские штабы во всех 27 муниципальных образованиях и более 300 отрядов и объединений", – сказал Анохин.