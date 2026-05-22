Рютте хочет удержать США в НАТО за счет оборонных контрактов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2026
12:07 22.05.2026
Politico: Рютте хочет удержать США в НАТО за счет оборонных контрактов

Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует переубедить американского лидера Дональда Трампа от сокращения участия США в альянсе за счет совместных оборонных контрактов.
  • На саммите в Анкаре, запланированном на начало июля, представят доказательства наращивания производства и заключения промышленных контрактов, включая поощрение совместных предприятий с американскими оборонными компаниями и увеличение продаж американского оружия.
  • На саммите также представят обновление «Рамочной программы взаимодействия НАТО с промышленностью», которая может включать предложения по интеграции стартапов в учения в масштабах всего союза.
БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует переубедить американского лидера Дональда Трампа от сокращения участия США в альянсе за счет совместных контрактов, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатов.
Согласно источникам издания, в последнее время Рютте призывал европейских союзников представить на будущем саммите в Анкаре, который запланирован на начало июля, доказательства наращивания производства и заключения промышленных контрактов.
"Это включает поощрение совместных предприятий с американскими оборонными компаниями и увеличение продаж американского оружия", - говорится в статье со ссылкой на дипломатов альянса.
По словам одного из дипломатов, наращивание оборонного производства, вероятно, станет значительной частью декларации саммита.
Кроме того, по словам другого источника, параллельно декларации будут заключены сделки, о которых НАТО ранее не объявляло официально. В частности, речь идет о замене стареющего парка самолетов Boeing 707 AWACS на разведывательные самолеты Saab GlobalEye.
На саммите также представят обновление "Рамочной программы взаимодействия НАТО с промышленностью", которая регулирует отношения альянса с оборонными компаниями. Новая версия может включать такие предложения, как интеграция стартапов в учения в масштабах всего союза.
Отмечается, что реально повлиять на ход оборонного производства Рютте будет сложно, поскольку закупки вооружения контролируются национальными властями, а сама идея нарастить закупки у США может вызвать раскол в Европе, так как Брюссель продвигает идею отдавать предпочтение европейским оборонным компаниям.
