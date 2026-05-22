Синоптик рассказал, в какие регионы придет жара в выходные

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Эпицентрами жаркой погоды в выходные станут Урал и Средняя Волга, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Эпицентр жаркой погоды - это Урал и Средняя Волга. Здесь по воскресенье включительно температура на четыре-шесть градусов выше нормы", - рассказал Шувалов.
Он отметил, что дневная температура составит 26-28 градусов выше нуля.
"Да, "тридцатников" уже не будет. Они уйдут на юг - в Ростов-на-Дону, в Мариуполь, Астрахань. Но плюс 26 - плюс 28 градусов для этих чисел мая - очень хорошая погода", - подчеркнул синоптик.