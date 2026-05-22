Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, в какие регионы придет жара в выходные - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 22.05.2026
Синоптик рассказал, в какие регионы придет жара в выходные

Шувалов: эпицентрами жаркой погоды в выходные станут Урал и Средняя Волга

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТеплая погода
Теплая погода - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Теплая погода. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эпицентрами жаркой погоды в выходные станут Урал и Средняя Волга.
  • Дневная температура в этих регионах составит 26–28 градусов выше нуля.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Эпицентрами жаркой погоды в выходные станут Урал и Средняя Волга, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Эпицентр жаркой погоды - это Урал и Средняя Волга. Здесь по воскресенье включительно температура на четыре-шесть градусов выше нормы", - рассказал Шувалов.
Он отметил, что дневная температура составит 26-28 градусов выше нуля.
"Да, "тридцатников" уже не будет. Они уйдут на юг - в Ростов-на-Дону, в Мариуполь, Астрахань. Но плюс 26 - плюс 28 градусов для этих чисел мая - очень хорошая погода", - подчеркнул синоптик.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных
Вчера, 17:48
 
ОбществоУралРостов-на-ДонуМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала