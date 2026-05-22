Синоптик рассказал, почему москвичам не избежать похолодания

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В начале следующей недели температура продолжит снижаться в Москве из-за холодного атмосферного фронта, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"В начале следующей недели температура продолжит снижаться и будет достигать не выше +18 градусов, а все из-за прорыва холодного атмосферного фронта, смены воздушной массы и северных потоков, поэтому москвичам избежать похолоданий не получится", — добавил Александр Дмитриевич.

По его словам, с понедельника в атмосфере, на высоте полтора километра от земли, температура упадёт с плюс +15 до плюс +4, поэтому у земли москвичи потеряют 10-12 градусов.