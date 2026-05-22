19:15 22.05.2026 (обновлено: 23:45 22.05.2026)
Синоптик рассказал, что ждет москвичей в понедельник 25 мая

Голубев: апрельская прохлада в Москве в понедельник придет на смену жаре

Прохладная и дождливая погода в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве четвертый день стоит июльская жара, температура превышена на 10 градусов.
  • С понедельника, 25 мая, ожидается резкое похолодание до апрельских значений с температурой не выше 16–18 градусов тепла.
  • По предварительным данным, к следующим выходным в Москве начнется небольшое повышение температуры.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Апрельская прохлада в Москве в понедельник придет на смену наступившей в мае июльской жаре, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Четвертый день в Москве стоит июльская жара, так как норма майской температуры превышена на 10 градусов, однако после выходных ожидается резкое похолодание до апрельских значений и температура будет ниже нормы. Уже с понедельника похолодание продлится до конца рабочей недели с дождями и с температурой не выше 16-18 градусов тепла", - рассказал синоптик.
Он добавил, что, по предварительным данным, к следующим выходным в Москве начнется небольшое повышение температуры, но "вернется ли столица к такой июльской жаре – это покажет время".
ОбществоМоскваРоссияАлександр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
