Синоптик рассказал, что ждет москвичей в понедельник 25 мая

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Апрельская прохлада в Москве в понедельник придет на смену наступившей в мае июльской жаре, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Четвертый день в Москве стоит июльская жара, так как норма майской температуры превышена на 10 градусов, однако после выходных ожидается резкое похолодание до апрельских значений и температура будет ниже нормы. Уже с понедельника похолодание продлится до конца рабочей недели с дождями и с температурой не выше 16-18 градусов тепла", - рассказал синоптик.
Он добавил, что, по предварительным данным, к следующим выходным в Москве начнется небольшое повышение температуры, но "вернется ли столица к такой июльской жаре – это покажет время".