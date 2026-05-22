Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в выходные опустится до плюс 25 градусов, понижение будет сопровождаться кратковременными осадками, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"В выходные погода будет еще терпимой для москвичей. В субботу и воскресенье ожидается до плюс 25 градусов, что примерно на пять градусов ниже, чем было в пятницу, а также кратковременные дожди с переменной облачностью", - рассказал синоптик.
Голубев добавил, что похолодание в столице продолжится с понедельника и продлится до конца недели с дождями, температура не будет подниматься выше плюс 18 градусов тепла.