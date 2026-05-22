Москвичей предупредили об ухудшении погоды в пятницу

Прохожие во время сильного дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в пятницу из-за ухудшения погоды во второй половине дня, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, с 14.00 мск и до конца суток 22 мая местами в столице ожидаются ливень, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении в мессенджере "Макс".