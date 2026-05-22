Синоптик опроверг данные о прогнозируемом в Москве смерче

Смерчи не прогнозируются в Москве, так как отсутствуют необходимые для их образования факторы.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Смерчи не прогнозируются в Москве в пятницу, так как они возможны только при резкой смены температуры и сильных шквалах ветра, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Утром в СМИ появилась информация, что на Москву обрушится смерч из-за грозы, сильного ветра и града.

"Прогнозировать такие явления как смерчи, град, туман за большой срок нельзя, да и в Москве отсутствуют все факторы для образования смерча. Если бы температура резко упала с плюс 30 до плюс 20 в тот же день, то могли бы быть сильные шквалы ветра, с помощью которых и образовался бы смерч", - объяснил синоптик.

Голубев добавил, что в пятницу в столице ожидается ветер максимум 15-20 метров в секунду, но никак не смерчи, так как они относятся к сопутствующим сильным шквалам ветра явлениям.