16:44 22.05.2026
Синоптик опроверг данные о прогнозируемом в Москве смерче

Голубев: смерчи не прогнозируются в Москве в пятницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Синоптик Александр Голубев опроверг данные о прогнозируемом в Москве смерче.
  • Смерчи не прогнозируются в Москве, так как отсутствуют необходимые для их образования факторы.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Смерчи не прогнозируются в Москве в пятницу, так как они возможны только при резкой смены температуры и сильных шквалах ветра, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
Утром в СМИ появилась информация, что на Москву обрушится смерч из-за грозы, сильного ветра и града.
"Прогнозировать такие явления как смерчи, град, туман за большой срок нельзя, да и в Москве отсутствуют все факторы для образования смерча. Если бы температура резко упала с плюс 30 до плюс 20 в тот же день, то могли бы быть сильные шквалы ветра, с помощью которых и образовался бы смерч", - объяснил синоптик.
Голубев добавил, что в пятницу в столице ожидается ветер максимум 15-20 метров в секунду, но никак не смерчи, так как они относятся к сопутствующим сильным шквалам ветра явлениям.
"Смерчи Москва не ждет, так как они могут быть как сопутствующее явление при сильном шквале ветра, и если бы он был, то уже бы дали предупреждение. Пока что ветер ожидается до 15-20 метров в секунду", — подытожил он.
