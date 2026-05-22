На севере Подмосковья может сформироваться смерч.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Смерч может сформироваться в пятницу на севере Подмосковья, мощный ливень с градом диаметром до пяти миллиметров ожидается в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Пятница в Центральной России станет заключительным днем аномального тепла. Синоптическая ситуация обусловится западной периферией погожего антициклона, а в период с 21.00 до 23.00 часов - прохождением холодного атмосферного фронта. В Москве и по области в первой половине дня ожидается переменная облачность, без осадков", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что к 15 часам воздух успеет прогреться до аномальных плюс 27 - плюс 30 градусов, но эта летняя тишина будет обманчивой. К вечеру с северо-запада, по его словам, словно чернильное пятно, пожирающее безмятежно-голубое небо, начнут разрастаться свинцовые тучи высотой до 12 километров.

"Небо начнет свой величественный спектакль - по нему, как кровеносные сосуды, станут разбегаться слепящие прожилки молний, канонадой прогремят раскаты грома. В воздухе запахнет жестью", - уточнил Тишковец.

Он пояснил, что рваный ветер южных румбов с разворотом на западную четверть, словно невидимый великан и авангард бури, усиливаясь в порывах до штормовых 20 метров в секунду и более, заставит деревья кланяться в пояс, с хрустом ломая ветви.

"К северу от мегаполиса - север Подмосковья , юго-восток Тверской и запад Ярославской области , а также на Вологодчине - местами может сформироваться смерч. Небесная канцелярия откроет кран на полную мощность, и ливень стеной хлынет как из ведра", - подчеркнул синоптик.