07:14 22.05.2026 (обновлено: 09:31 22.05.2026)
На севере Подмосковья может сформироваться смерч, в Москве ожидается град

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Сильный дождь. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Смерч может сформироваться в пятницу на севере Подмосковья, мощный ливень с градом диаметром до пяти миллиметров ожидается в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Пятница в Центральной России станет заключительным днем аномального тепла. Синоптическая ситуация обусловится западной периферией погожего антициклона, а в период с 21.00 до 23.00 часов - прохождением холодного атмосферного фронта. В Москве и по области в первой половине дня ожидается переменная облачность, без осадков", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что к 15 часам воздух успеет прогреться до аномальных плюс 27 - плюс 30 градусов, но эта летняя тишина будет обманчивой. К вечеру с северо-запада, по его словам, словно чернильное пятно, пожирающее безмятежно-голубое небо, начнут разрастаться свинцовые тучи высотой до 12 километров.
"Небо начнет свой величественный спектакль - по нему, как кровеносные сосуды, станут разбегаться слепящие прожилки молний, канонадой прогремят раскаты грома. В воздухе запахнет жестью", - уточнил Тишковец.
Он пояснил, что рваный ветер южных румбов с разворотом на западную четверть, словно невидимый великан и авангард бури, усиливаясь в порывах до штормовых 20 метров в секунду и более, заставит деревья кланяться в пояс, с хрустом ломая ветви.
"К северу от мегаполиса - север Подмосковья, юго-восток Тверской и запад Ярославской области, а также на Вологодчине - местами может сформироваться смерч. Небесная канцелярия откроет кран на полную мощность, и ливень стеной хлынет как из ведра", - подчеркнул синоптик.
По его словам, на каждый квадратный метр московских улиц прольется не менее 10-15 литров воды. Горохом забарабанит мозаичный град диаметром до трех-пяти миллиметров. Такие опасные явления погоды станут предвестниками грядущего похолодания.
Московская область (Подмосковье)МоскваПогодаОбществоЯрославская областьЕвгений Тишковец
 
 
