В Новосибирской области завели дело после поджога подростком машин полиции
08:49 22.05.2026
В Новосибирской области завели дело после поджога подростком машин полиции

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье о теракте в отношении подростка из Рязанской области, совершившего поджог полицейских автомобилей, сообщает СУСК по Новосибирской области.
Ранее в главке МВД сообщили, что в пятницу подросток из Рязани по заданию неизвестных кураторов поджег полицейские машины в поселке Краснообск под Новосибирском. Подростка задержали, отметили в МВД.
"Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного СУСК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Рязанской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

По данным СК, 22 мая 2026 года подозреваемый выполнял полученное от куратора в сети интернет задание за деньги. Он облил горючей жидкостью два служебных автомобиля у территориального отдела полиции в рабочем поселке Краснообск и поджег их.
"Молодой человек задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, назначен ряд экспертиз. Заказчики преступления устанавливаются", - добавили в СУСК.
