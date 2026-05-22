08:43 22.05.2026
Под Новосибирском подросток по заданию кураторов поджег полицейские машины

Сотрудник полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток из Рязани поджег полицейские машины в рабочем поселке Краснообск под Новосибирском.
  • Подозреваемого задержали, возгорание ликвидировали сотрудники МЧС.
  • Подросток действовал по указанию внешних кураторов.
НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Подросток из Рязани по заданию неизвестных кураторов поджег полицейские машины в поселке Краснообск под Новосибирском, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
"В рабочем поселке Краснообск Новосибирского района 22 мая несовершеннолетним жителем города Рязани 2009 года рождения был совершен поджог служебных транспортных средств, принадлежащих территориальному отделу полиции", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что подозреваемого оперативно задержали полицейские, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, в результате поджога никто не пострадал.
"Предварительно установлено, что фигурант действовал по указанию внешних кураторов. В настоящий момент правоохранителями устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте работают оперативные сотрудники регионального главка и территориального отдела полиции, УФСБ России по Новосибирской области", - сообщили в ГУМВД.
На предоставленном полицией видео подросток сообщает, что поджег полицейские машины бензином, который купил на автозаправке.
ПроисшествияРязаньНовосибирская областьНовосибирский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
