Под Новосибирском подросток по заданию кураторов поджег полицейские машины

НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Подросток из Рязани по заданию неизвестных кураторов поджег полицейские машины в поселке Краснообск под Новосибирском, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
"В рабочем поселке Краснообск Новосибирского района 22 мая несовершеннолетним жителем города Рязани 2009 года рождения был совершен поджог служебных транспортных средств, принадлежащих территориальному отделу полиции", - говорится в сообщении.
В главке отметили, что подозреваемого оперативно задержали полицейские, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, в результате поджога никто не пострадал.
"Предварительно установлено, что фигурант действовал по указанию внешних кураторов. В настоящий момент правоохранителями устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте работают оперативные сотрудники регионального главка и территориального отдела полиции, УФСБ России по Новосибирской области", - сообщили в ГУМВД.
На предоставленном полицией видео подросток сообщает, что поджег полицейские машины бензином, который купил на автозаправке.
