Подразделения "Севера" в мае поразили более 20 пунктов БПЛА ВСУ

- Подразделения группировки войск "Север" в первой половине мая поразили более 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ.
- Расчеты ударных беспилотников типа FPV и "Молния-2" поразили места запуска и управления украинскими БПЛА.
- Координаты целей передавались сразу после обнаружения, после чего наносился прицельный удар.
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Подразделения 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса "Севера" уничтожили более 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ в первой половине месяца, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным Сват.
"Расчеты ударных беспилотников типа FPV- и типа "Молния-2" 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" поразили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ в первой половине месяца. Поражение целей выполняется в тесном взаимодействии операторов-разведчиков и операторов-ударников при помощи специальных штатных средств связи", - рассказал офицер.
По его словам, координаты целей передавались сразу после обнаружения, после чего дроны поражали места запуска и управления украинскими БПЛА. Командир отметил, что выбор типа беспилотника для удара определялся командованием исходя из характеристик цели для более эффективного поражения.
"Это работа на упреждение. И это настоящая командная работа. Наши разведчики круглосуточно просматривают местность, ведут наблюдение, анализируют. После чего уже наносится прицельный удар. Несмотря на все попытки врага скрыться и нанести удар по гражданским исподтишка", - подчеркнул Сват.