16:04 22.05.2026
День славянской письменности и культуры отметят в парках Подмосковья 24 мая

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Празднование Дня славянской письменности и культуры в Подмосковье
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более чем в 45 парках Подмосковья 24 мая пройдет тематическое мероприятие "Живое слово", приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Ежегодно 24 мая в России и других славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей русского алфавита и славянской письменности.
В парке "200 лет Егорьевску" в 12:00 все желающие смогут присоединиться к мастер-классу по каллиграфии, а затем посетить тематическую фотовыставку "Гуслицкая роспись" и принять участие в игровой программе с хороводом.
В Центральном парке имени В.В. Воровского в Наро-Фоминске в 15:00 гостей приглашают принять участие в хороводе и мастер-классе по каллиграфии "Живое слово".
Парк "Вербилки" Талдомского городского округа в 12:00 приглашает посетителей на хороводную игровую программу. Также гостей познакомят с основами каллиграфии на творческом мастер-классе "Аз, Буки, Веди".
Также парк "Детский городок" в Щелкове в 11:00 проведет мастер-класс по каллиграфии "Мелодия пера", а в Городском парке Красногорска в 12:00 состоится краеведческая прогулка.
 
