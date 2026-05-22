День славянской письменности и культуры отметят в парках Подмосковья 24 мая

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более чем в 45 парках Подмосковья 24 мая пройдет тематическое мероприятие "Живое слово", приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Ежегодно 24 мая в России и других славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей русского алфавита и славянской письменности.

В парке "200 лет Егорьевску" в 12:00 все желающие смогут присоединиться к мастер-классу по каллиграфии, а затем посетить тематическую фотовыставку "Гуслицкая роспись" и принять участие в игровой программе с хороводом.

В Центральном парке имени В.В. Воровского в Наро-Фоминске в 15:00 гостей приглашают принять участие в хороводе и мастер-классе по каллиграфии "Живое слово".

Парк "Вербилки" Талдомского городского округа в 12:00 приглашает посетителей на хороводную игровую программу. Также гостей познакомят с основами каллиграфии на творческом мастер-классе "Аз, Буки, Веди".