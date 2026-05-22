15:16 22.05.2026
Подмосковье завоевало 90 медалей на межрегиональном этапе "Профессионалы"

© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образования
© Фото : предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образования
Участник чемпионата "Профессионалы". Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Подмосковье завоевало 90 медалей на межрегиональном этапе чемпионата "Профессионалы" на сегодняшний день, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Соревнования охватывают 389 компетенций и проходят на площадках более чем 25 регионов России.
"На сегодняшний день в копилке региона 90 медалей: 30 человек заняли первое место, 28 — второе и 32 — третье. Достигнутые результаты свидетельствуют о качественной работе образовательных организаций, профессиональных наставников и самих конкурсантов, а также отражают кадровый потенциал Московской области в широком спектре профессий и специальностей", — отметила министр образования региона Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба.
Следующим этапом станет финал чемпионата, который пройдет в Нижнем Новгороде с 27 мая по 1 июня. Представители Московской области сразятся в восьми компетенциях.
Проведение события соответствует задачам федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке министерства просвещения России.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РаботаЧемпионат «Профессионалы»
 
 
