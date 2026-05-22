Роботы-уборщики очистили в медорганизациях Подмосковья более 1,3 млн кв м

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Роботизированные системы очистили в медицинских организациях Подмосковья более 1,3 миллиона квадратных метров с августа 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Благодаря наличию специальных датчиков они самостоятельно определяют уровень загрязнения поверхностей и могут корректировать маршрут. Также с помощью программирования можно изменять график уборки помещений.

"Сегодня роботизированные системы помогают поддерживать чистоту и комфорт в наших медицинских учреждениях. С августа прошлого года они убрали более 1,3 миллиона квадратных метров — это сопоставимо с площадью 200 футбольных полей. Общая продолжительность работы техники составила почти 3 тысячи часов", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Он подчеркнул, что данные решения позволяют оптимизировать процессы и снизить нагрузку на персонал.