Герой России поблагодарил Путина за особое отношение к Дагестану

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Выпускник программы "Время героев", Герой России Темирлан Абуталимов на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поблагодарил его за особое отношение к Дагестану, которое проявилось как в 1999 году во время вторжения в регион международных бандформирований, так и в этом году в связи с паводками.