Герой России поблагодарил Путина за особое отношение к Дагестану

- Герой России Темирлан Абуталимов на встрече с Владимиром Путиным поблагодарил его за особое отношение к Дагестану.
- Абуталимов был назначен врио министра по национальной политике и делам религий Дагестана.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Выпускник программы "Время героев", Герой России Темирлан Абуталимов на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поблагодарил его за особое отношение к Дагестану, которое проявилось как в 1999 году во время вторжения в регион международных бандформирований, так и в этом году в связи с паводками.
Глава государства в пятницу провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Хочу поблагодарить Вас, Владимир Владимирович, за особое отношение к моей родной республике. Вы всегда вместе с Дагестаном. Так было в 1999 году, когда в республику вторглись международные террористы, и сегодня, когда в результате паводков люди лишились привычного уклада своей жизни, своих домов, хозяйств", - сказал Абуталимов на встрече.
Герой РФ рассказал, что, когда по программе "Время героев" ему нужно было определиться с местом стажировки, он, не задумываясь, выбрал свой родной регион, и 1 сентября 2025 года был назначен врио министра по национальной политике и делам религий Дагестана.
Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля этого года привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. Ситуация в этих регионах была отнесена к ЧС федерального характера.