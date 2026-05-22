Российский пловец поборется за приз "допинговой Олимпиады"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Лас-Вегасе 24 мая впервые пройдут спортивные соревнования, участникам которых разрешено использовать допинг.

В числе участников «Усиленных игр» — российский пловец Евгений Сомов.

Совет спортсменов Всемирного антидопингового агентства назвал предстоящие соревнования «угрозой для «чистого» спорта».

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Спортивные соревнования, участникам которых разрешено использовать допинг, впервые пройдут в Лас-Вегасе в воскресенье, в плавании заявлен россиянин Евгений Сомов, сообщают организаторы.

Первые "Усиленные игры" пройдут 24 мая, как заявляют организаторы, соревноваться атлеты будут в пяти дисциплинах: плавание, бег, тяжелая атлетика и силовой экстрим.

В числе участников, как указывается на сайте соревнований, российский пловец Евгений Сомов, который в нейтральном статусе участвовал в летней Олимпиаде 2024 года. Исландец Хафтор Бьернссон, известный по роли рыцаря Горы в "Игре престолов", выступит в тяжелой атлетике. Всего за награды поборются 40 участников, которые сами выберут, будут ли "улучшаться" перед выступлением.

Совет спортсменов Всемирного антидопингового агентства выпустил специальное заявление, где назвал предстоящие соревнования "угрозой для "чистого" спорта". "Эти игры представляют собой опасную концепцию, которая игнорирует десятилетия медицинских доказательств и реальный опыт спортсменов, пострадавших от допинга", - говорится в заявлении.