В домах ЮАО Москвы установят подъемники для маломобильных горожан

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сорок три подъемные платформы для маломобильных горожан установят в многоквартирных домах ЮАО Москвы в 2026 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"Сорок три подъемные платформы для маломобильных горожан установим в многоквартирных домах ЮАО в этом году. Работы проводим по заявкам жителей, использующих кресла-коляски", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже смонтированы семь наклонных подъемных платформ и три вертикальные платформы. Еще в 33 домах сейчас идут обследование и проектирование.

"При выборе типа подъемника специалисты учитывают особенности каждого дома. Если позволяет пространство, устанавливаем вертикальные платформы – мини-лифты, которые поднимают на высоту до четырех метров", - уточняется в сообщении.

Поясняется, что если такой возможности нет, монтируются наклонные платформы параллельно лестничному маршу. Для удобного и безопасного доступа в подъезд оборудуются пандусы и поручни, устанавливаются двери с пониженными порогами и автоматическими доводчиками.

"Подать заявление на установку платформы можно на сайте департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в разделе "Интернет-приемная". Заявителю нужна постоянная регистрация в столице, наличие врачебной рекомендации об использовании кресла-коляски", - напоминается в сообщении.