Песков: важно разобрать завалы после атаки ВСУ в ЛНР и помочь людям - РИА Новости, 22.05.2026
12:17 22.05.2026 (обновлено: 12:19 22.05.2026)
Песков: важно разобрать завалы после атаки ВСУ в ЛНР и помочь людям

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития колледжа в результате атаки ВСУ по Старобельску
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости разобрать завалы после атаки ВСУ на колледж в ЛНР и оказать помощь пострадавшим.
  • Глава региона Леонид Пасечник сообщил о 39 раненых при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, есть погибшие.
  • На месте атаки работают сотрудники МЧС РФ, скорая и психологическая помощь, развернут пункт временного размещения для прибывших родителей.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Самое главное - принять меры по разбору завалов после атаки ВСУ на колледж в Луганской Народной Республике и оказать помощь тем, кто еще остается под ними, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас самое главное - принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать удар ВСУ по колледжу в ЛНР.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие. На месте атаки работают сотрудники МЧС РФ, скорая помощь, психологическая помощь, развернут пункт временного размещения для прибывших родителей.
В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаДмитрий ПесковЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
