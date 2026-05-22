Песков: важно разобрать завалы после атаки ВСУ в ЛНР и помочь людям

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Самое главное - принять меры по разбору завалов после атаки ВСУ на колледж в Луганской Народной Республике и оказать помощь тем, кто еще остается под ними, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие. На месте атаки работают сотрудники МЧС РФ, скорая помощь, психологическая помощь, развернут пункт временного размещения для прибывших родителей.