Рейтинг@Mail.ru
США и Иран достигли небольшого прогресса в переговорах, заявил Рубио - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 22.05.2026 (обновлено: 11:50 22.05.2026)
США и Иран достигли небольшого прогресса в переговорах, заявил Рубио

Рубио: США и Иран достигли небольшого прогресса в переговорах

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь Марко Рубио
Госсекретарь Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Иран достигли некоторого прогресса в переговорах, заявил Рубио.
  • Вопрос обогащения урана по-прежнему стоит на повестке.
ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. США и Иран достигли некоторого прогресса в переговорах, заявил госсекретарь Марко Рубио.
«

"Наметился небольшой прогресс. Я не хочу преувеличивать, но есть некоторое движение вперед, и это хорошо", — отметил он на встрече с главами МИД стран, входящих в НАТО.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Трамп рассказал, кто сможет забрать обогащенный уран из Ирана
11 мая, 18:58
По словам Рубио, вопрос обогащения урана по-прежнему стоит на повестке.
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон планировал совершить атаку на Иран во вторник, но отложил ее до конца недели по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ ради возможного достижения соглашения. В то же время он приказал военному руководству быть готовым на случай, если договориться не удастся. Одно из условий, по его словам, — отсутствие у Тегерана ядерного оружия.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Источник: Иран готов применить новое оружие в случае атаки США
Вчера, 00:25
В ответ иранская армия пригрозила открыть новые фронты, если агрессия возобновится, а в МИД республики выразили готовность к любому сценарию развития конфликта. Там также указывали, что получили замечания и корректировки к проекту соглашения, которое Штаты отклонили.
Агентство Fars передавало, что Вашингтон в ответ на мирное предложение выдвинул пять своих условий. Все они противоречат требованиям иранской стороны.
Тем временем, по сообщениям СМИ, стороны периодически обмениваются ударами в Ормузе. Центральное командование армии США утверждало, что их наносили по ответственным за атаки на американских военных.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Сенат дал зеленый свет проекту, ограничивающему полномочия Трампа по Ирану
20 мая, 00:49
 
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаМарко РубиоНАТОДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала