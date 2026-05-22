США и Иран достигли небольшого прогресса в переговорах, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. США и Иран достигли некоторого прогресса в переговорах, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Наметился небольшой прогресс. Я не хочу преувеличивать, но есть некоторое движение вперед, и это хорошо", — отметил он на встрече с главами МИД стран, входящих в НАТО.
По словам Рубио, вопрос обогащения урана по-прежнему стоит на повестке.
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон планировал совершить атаку на Иран во вторник, но отложил ее до конца недели по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ ради возможного достижения соглашения. В то же время он приказал военному руководству быть готовым на случай, если договориться не удастся. Одно из условий, по его словам, — отсутствие у Тегерана ядерного оружия.
В ответ иранская армия пригрозила открыть новые фронты, если агрессия возобновится, а в МИД республики выразили готовность к любому сценарию развития конфликта. Там также указывали, что получили замечания и корректировки к проекту соглашения, которое Штаты отклонили.
Агентство Fars передавало, что Вашингтон в ответ на мирное предложение выдвинул пять своих условий. Все они противоречат требованиям иранской стороны.
Тем временем, по сообщениям СМИ, стороны периодически обмениваются ударами в Ормузе. Центральное командование армии США утверждало, что их наносили по ответственным за атаки на американских военных.