Пентагон опубликовал вторую часть файлов об НЛО.

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Вторая часть документов Пентагона об НЛО содержит признания экипажа лунной миссии "Аполлон-12" о светящихся точках и линиях, выяснило РИА Новости.

« "Министерство войны публикует вторую порцию рассекреченных исторических материалов, касающихся неопознанных аномальных явлений", — говорится на сайте ведомства

Большинство видео — современные. На одном из них — темное пятно посреди светло-серого фона, которое, согласно подписи, было "получено с помощью инфракрасного датчика, установленного на американской военной платформе" в зоне ответственности Северного командования в 2023 году. На нем, вероятно, запечатлено, как сбивают дрон.

« "Запись фиксирует кинетическое взаимодействие между двумя отдельными областями контраста, в ходе которого исходный объект фрагментируется, разлетаясь по радиальной траектории", — объясняют военные.

Еще один ролик сделан в 2021-м в регионе ответственности Центрального командования. Загрузивший его в закрытую сеть военный предполагал, что снял беспилотник.

Другое видео, полученное таким же инфракрасным датчиком, было сделано в июне 2024 года, следует из подписи к материалам.

« "Четыре контрастных участка пересекают кадр, проходя от нижней трети левой стороны к нижней трети правой стороны кадра", — объясняет Пентагон движение белых точек по серой ряби.

В список "неопознанных" попали четыре катера — как указывал автор, якобы иранские беспилотники.