Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пентагон опубликовал вторую часть файлов об НЛО.
- В них есть признания экипажа лунной миссии "Аполлон-12" о светящихся точках и линиях, наблюдаемых на орбите земного спутника.
- В материалах также можно увидеть несколько видеозаписей с неопознанными объектами.
ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Вторая часть документов Пентагона об НЛО содержит признания экипажа лунной миссии "Аполлон-12" о светящихся точках и линиях, выяснило РИА Новости.
"Министерство войны публикует вторую порцию рассекреченных исторических материалов, касающихся неопознанных аномальных явлений", — говорится на сайте ведомства.
Большинство видео — современные. На одном из них — темное пятно посреди светло-серого фона, которое, согласно подписи, было "получено с помощью инфракрасного датчика, установленного на американской военной платформе" в зоне ответственности Северного командования в 2023 году. На нем, вероятно, запечатлено, как сбивают дрон.
"Запись фиксирует кинетическое взаимодействие между двумя отдельными областями контраста, в ходе которого исходный объект фрагментируется, разлетаясь по радиальной траектории", — объясняют военные.
Еще один ролик сделан в 2021-м в регионе ответственности Центрального командования. Загрузивший его в закрытую сеть военный предполагал, что снял беспилотник.
Другое видео, полученное таким же инфракрасным датчиком, было сделано в июне 2024 года, следует из подписи к материалам.
"Четыре контрастных участка пересекают кадр, проходя от нижней трети левой стороны к нижней трети правой стороны кадра", — объясняет Пентагон движение белых точек по серой ряби.
В список "неопознанных" попали четыре катера — как указывал автор, якобы иранские беспилотники.
Одна из видеозаписей является послеполетным опросом экипажа второй пилотируемой миссии на Луну "Аполлон-12", который якобы наблюдал световые вспышки и полосы, возникавшие в темноте, когда астронавты пытались уснуть. Они сообщали, что это произошло на орбите земного спутника.