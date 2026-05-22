Пентагон запросил средства на разработку недорогих крылатых ракет

04:05 22.05.2026
Пентагон запросил 1,4 миллиарда долларов на разработку недорогих крылатых ракет

Здание Пентагона в Вашингтоне, США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон запросил 1,4 миллиарда долларов на разработку недорогих крылатых ракет по ускоренной схеме.
  • Военные намерены получить готовые образцы ракет уже через один-два года, обойдя стандартные многолетние процедуры закупок.
  • Пентагон объявил о заключении рамочных соглашений на поставку более 10 тысяч таких ракет в период с 2027 по 2029 год.
ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Пентагон запросил 1,4 миллиарда долларов на разработку недорогих крылатых ракет по ускоренной схеме на фоне заявлений об истощении арсенала из-за конфликта с Ираном, выяснило РИА Новости, изучив документы министерства.
"Запрос на 2027 финансовый год... включает... 1,394 миллиарда долларов обязательных средств..., направленных на программу Low-Cost Containerized Munition - Ground Launch ("Бюджетные крылатые ракеты контейнерного типа наземного базирования" - ред.)", - говорится в бюджетном отчете.
Военные намерены получить готовые образцы ракет уже через один-два года, обойдя стандартные многолетние процедуры закупок, следует из изученных РИА Новости документов.
На прошлой неделе Пентагон объявил о заключении рамочных соглашений на поставку более 10 тысяч таких ракет в период с 2027 по 2029 год.
В аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), вышедшем в конце апреля, сказано, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном.
