Пентагон запросил средства на разработку недорогих крылатых ракет

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Пентагон запросил 1,4 миллиарда долларов на разработку недорогих крылатых ракет по ускоренной схеме на фоне заявлений об истощении арсенала из-за конфликта с Ираном, выяснило РИА Новости, изучив документы министерства.

"Запрос на 2027 финансовый год... включает... 1,394 миллиарда долларов обязательных средств..., направленных на программу Low-Cost Containerized Munition - Ground Launch ("Бюджетные крылатые ракеты контейнерного типа наземного базирования" - ред.)", - говорится в бюджетном отчете.

Военные намерены получить готовые образцы ракет уже через один-два года, обойдя стандартные многолетние процедуры закупок, следует из изученных РИА Новости документов.

На прошлой неделе Пентагон объявил о заключении рамочных соглашений на поставку более 10 тысяч таких ракет в период с 2027 по 2029 год.