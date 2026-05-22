Защита пенсионерки подала жалобу в Верховный суд из-за иска к Пугачевой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защита воронежской пенсионерки обратилась в Верховный суд после того, как низшие инстанции не приняли ее иск к певице Алле Пугачевой.
- Иск был подан из-за интервью артистки, в котором, как считает истица, та некорректно высказывалась на острые политические и общественные темы.
- Пенсионерка просила признать слова Пугачевой не соответствующими действительности и обязать певицу выплатить 15 миллионов рублей в фонд «Защитники Отечества».
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Защита воронежской пенсионерки обратилась в Верховный суд после того, как низшие инстанции не приняли ее иск к певице Алле Пугачевой, рассказал РИА Новости представитель семьи истицы Михаил Романов.
«
"Иск был возвращен из-за неподсудности, мы подали жалобу в апелляционный суд, но безрезультатно, теперь подали жалобу в Верховный суд России. Анастасия Никифоровна лично хотела принять участие в слушании, поэтому просила рассмотреть иск в ближайшем к ней суде, в том числе из-за возраста и состояния здоровья", — сказал он.
Иск к Пугачевой о защите чести 86-летняя жительница Лискинского района подала в начале апреля. Поводом стало интервью артистки, в котором, как считает истица, та некорректно высказывалась на острые политические и общественные темы.
Пенсионерка просила признать эти слова не соответствующими действительности и обязать певицу выплатить 15 миллионов рублей в фонд "Защитники Отечества".
В сентябре прошлого года интервью Пугачевой вышло на канале "Скажи Гордеевой*" и вызвало возмущение у некоторых общественников. Иски к артистке подавали ветеран Афганистана Александр Трещев и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Добиться удовлетворения требований им пока не удалось.
* Катерина Гордеева признана в России иноагентом.
26 ноября 2025, 11:27