09:32 22.05.2026 (обновлено: 11:05 22.05.2026)
Защита пенсионерки подала жалобу в Верховный суд из-за иска к Пугачевой

Алла Пугачева. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита воронежской пенсионерки обратилась в Верховный суд после того, как низшие инстанции не приняли ее иск к певице Алле Пугачевой.
  • Иск был подан из-за интервью артистки, в котором, как считает истица, та некорректно высказывалась на острые политические и общественные темы.
  • Пенсионерка просила признать слова Пугачевой не соответствующими действительности и обязать певицу выплатить 15 миллионов рублей в фонд «Защитники Отечества».
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Защита воронежской пенсионерки обратилась в Верховный суд после того, как низшие инстанции не приняли ее иск к певице Алле Пугачевой, рассказал РИА Новости представитель семьи истицы Михаил Романов.
"Иск был возвращен из-за неподсудности, мы подали жалобу в апелляционный суд, но безрезультатно, теперь подали жалобу в Верховный суд России. Анастасия Никифоровна лично хотела принять участие в слушании, поэтому просила рассмотреть иск в ближайшем к ней суде, в том числе из-за возраста и состояния здоровья", — сказал он.

Иск к Пугачевой о защите чести 86-летняя жительница Лискинского района подала в начале апреля. Поводом стало интервью артистки, в котором, как считает истица, та некорректно высказывалась на острые политические и общественные темы.
Пенсионерка просила признать эти слова не соответствующими действительности и обязать певицу выплатить 15 миллионов рублей в фонд "Защитники Отечества".
В сентябре прошлого года интервью Пугачевой вышло на канале "Скажи Гордеевой*" и вызвало возмущение у некоторых общественников. Иски к артистке подавали ветеран Афганистана Александр Трещев и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Добиться удовлетворения требований им пока не удалось.
* Катерина Гордеева признана в России иноагентом.
