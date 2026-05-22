Средняя пенсия у мужчин в России выше, чем у женщин.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мужчины в статусе пенсионеров в России получают пенсию выше, чем женщины, свидетельствуют данные Социального фонда России за 2026 год, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, средний размер назначенного пенсионного обеспечения мужчин составляет 25 353 рубля в месяц, в то время как женщин - 25 204 рубля. Общая средняя пенсия в России находится на уровне 25 254 рублей.
В апреле работающие и неработающие пенсионеры получали среднюю пенсию в размере 25 397 рублей. При этом средний размер пенсионного обеспечения работающих граждан составил 23 695 рублей, а неработающих - 25 840 рублей.