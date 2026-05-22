Рейтинг@Mail.ru
Средняя пенсия у мужчин в России выше, чем у женщин - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:11 22.05.2026 (обновлено: 11:28 22.05.2026)
Средняя пенсия у мужчин в России выше, чем у женщин

РИА Новости: мужчины в статусе пенсионеров получают пенсию выше, чем женщины

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя пенсия у мужчин в России выше, чем у женщин.
  • Средний размер назначенного пенсионного обеспечения мужчин составляет 25 353 рубля в месяц, женщин — 25 204 рубля.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мужчины в статусе пенсионеров в России получают пенсию выше, чем женщины, свидетельствуют данные Социального фонда России за 2026 год, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, средний размер назначенного пенсионного обеспечения мужчин составляет 25 353 рубля в месяц, в то время как женщин - 25 204 рубля. Общая средняя пенсия в России находится на уровне 25 254 рублей.
В апреле работающие и неработающие пенсионеры получали среднюю пенсию в размере 25 397 рублей. При этом средний размер пенсионного обеспечения работающих граждан составил 23 695 рублей, а неработающих - 25 840 рублей.​
Пенсионер держит стопку денежных купюр - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Стал известен средний размер пенсии по старости в России
8 мая, 02:18
 
ОбществоРоссияПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала