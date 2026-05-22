Спасатель рассказал, почему загоревшиеся пауэрбанки нельзя тушить водой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Загоревшийся пауэрбанк нельзя тушить водой, так как от воды он загорится еще сильнее, рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
- Для тушения загоревшегося пауэрбанка нужно изолировать его несгораемым предметом или вынести на несгораемую поверхность.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Загоревшийся пауэрбанк ни в коем случае нельзя тушить водой, так он вспыхнет еще сильнее, рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
"Ни в коем случае нельзя тушить пауэрбанк водой, потому что от воды он загорится еще сильнее", - сказал эксперт в беседе с aif.ru.
По его словам, нужно взять несгораемый предмет, например, ведро или таз, и изолировать им прибор. Также, как рассказал эксперт, можно вынести устройство на лестничную клетку или несгораемую поверхность, к примеру, бетон или кафель.
В пятницу пресс-служба регионального главка МЧС по ХМАО сообщила, что у жительницы Сургута загорелся пауэрбэнк. Отмечается, что после того, как закрылись двери лифта, из ее сумки повалил дым, затем появилось пламя и кабину затянуло дымом. Подчеркивалось, что в результате инцидента никто не пострадал.
В ГУ МЧС напомнили, что во избежание таких ситуаций необходимо покупать только сертифицированные портативные аккумуляторы, не допускать их перегрева и механических повреждений.
Вчера, 07:43