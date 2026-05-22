Рейтинг@Mail.ru
Спасатель рассказал, почему загоревшиеся пауэрбанки нельзя тушить водой - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 22.05.2026
Спасатель рассказал, почему загоревшиеся пауэрбанки нельзя тушить водой

Щетинин: загоревшийся пауэрбанк нельзя тушить водой, так он вспыхнет еще сильнее

© REUTERS / SCMP/May TseПауэрбанки
Пауэрбанки - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© REUTERS / SCMP/May Tse
Пауэрбанки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Загоревшийся пауэрбанк нельзя тушить водой, так как от воды он загорится еще сильнее, рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
  • Для тушения загоревшегося пауэрбанка нужно изолировать его несгораемым предметом или вынести на несгораемую поверхность.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Загоревшийся пауэрбанк ни в коем случае нельзя тушить водой, так он вспыхнет еще сильнее, рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
"Ни в коем случае нельзя тушить пауэрбанк водой, потому что от воды он загорится еще сильнее", - сказал эксперт в беседе с aif.ru.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах
20 мая, 11:51
По его словам, нужно взять несгораемый предмет, например, ведро или таз, и изолировать им прибор. Также, как рассказал эксперт, можно вынести устройство на лестничную клетку или несгораемую поверхность, к примеру, бетон или кафель.
В пятницу пресс-служба регионального главка МЧС по ХМАО сообщила, что у жительницы Сургута загорелся пауэрбэнк. Отмечается, что после того, как закрылись двери лифта, из ее сумки повалил дым, затем появилось пламя и кабину затянуло дымом. Подчеркивалось, что в результате инцидента никто не пострадал.
В ГУ МЧС напомнили, что во избежание таких ситуаций необходимо покупать только сертифицированные портативные аккумуляторы, не допускать их перегрева и механических повреждений.
Пауэрбанк загорелся у девушки в лифте. Видео с камеры наблюдения - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В Сургуте у девушки в лифте загорелся пауэрбанк
Вчера, 07:43
 
ПроисшествияРоссияСургутМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала