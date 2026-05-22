Спасатель рассказал, почему загоревшиеся пауэрбанки нельзя тушить водой

Краткий пересказ от РИА ИИ Загоревшийся пауэрбанк нельзя тушить водой, так как от воды он загорится еще сильнее, рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

Для тушения загоревшегося пауэрбанка нужно изолировать его несгораемым предметом или вынести на несгораемую поверхность.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Загоревшийся пауэрбанк ни в коем случае нельзя тушить водой, так он вспыхнет еще сильнее, рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

"Ни в коем случае нельзя тушить пауэрбанк водой, потому что от воды он загорится еще сильнее", - сказал эксперт в беседе с aif.ru

По его словам, нужно взять несгораемый предмет, например, ведро или таз, и изолировать им прибор. Также, как рассказал эксперт, можно вынести устройство на лестничную клетку или несгораемую поверхность, к примеру, бетон или кафель.

В пятницу пресс-служба регионального главка МЧС по ХМАО сообщила, что у жительницы Сургута загорелся пауэрбэнк. Отмечается, что после того, как закрылись двери лифта, из ее сумки повалил дым, затем появилось пламя и кабину затянуло дымом. Подчеркивалось, что в результате инцидента никто не пострадал.