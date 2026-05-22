14:03 22.05.2026
Патрушев назвал пиратство инструментом конкурентной борьбы на море

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Морские блокады и даже откровенное пиратство вновь становятся инструментами конкурентной борьбы на море, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Нарастает борьба за контроль над стратегическими морскими коммуникациями. Санкции, морские блокады и даже откровенное пиратство вновь становятся инструментами конкурентной борьбы на море", - сказал Патрушев на прошедших в пятницу в Москве российско-вьетнамских консультациях по морской тематике.
Консультации провели Патрушев и вице-премьер Вьетнама Фан Ван Зянг.
