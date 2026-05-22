Патриарх Кирилл назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР бесчеловечным деянием

По словам патриарха, нападению подверглись гражданские объекты, среди которых учебный корпус и общежитие колледжа.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Удар ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - бесчеловечное деяние, не имеющее оправданий, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, слова которого приводят на сайте РПЦ.

"С большой скорбью узнал об обстреле Вооруженными силами Украины Старобельского профессионального колледжа, в результате чего погибли и пострадали молодые люди. Примите мои глубокие и искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией", - написал патриарх Кирилл.

Он отметил, что в очередной раз нападению ВСУ подверглись гражданские объекты, "что говорит о жестокосердии и безжалостности тех, кто совершил атаку".

"Верхом цинизма является то, что этими объектами стали учебный корпус и общежитие колледжа, в которых находились десятки подростков… Это бесчеловечное деяние, направленное против мирных граждан, притом подростков, не имеет оправданий", - подчеркнул предстоятель Русской церкви.

Патриарх Кирилл выразил надежду на то, что власти и представители общественных организаций окажут необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших, и заверил в том, что духовенство, в свою очередь, "готово сделать все возможное для утешения тех, кто особенно нуждается в духовной помощи".

"Возношу молитвы ко Господу, дабы Он упокоил души новопреставленных убиенных рабов Своих, даровал мужество семьям и близким погибших, исцелил раненых и укрепил силы спасателей, продолжающих разбор разрушившихся зданий в поисках выживших", - заключил патриарх Кирилл.