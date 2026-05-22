Пашинян прокомментировал ограничение на ввоз цветов из Армении в Россию

ЕРЕВАН, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает рабочей ситуацией ограничения на ввоз цветов из республики в Россию.
Россельхознадзор с 22 мая временно ограничил ввоз цветов из Армении. В ведомстве пояснили, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России.
"Это очередная рабочая ситуация. Ограничения на не соответствующие фитосанитарным требованиям товары были всегда. Такие ситуации были десятки раз. Были и другие проблемы, связанные с другими товарами", — заявил Пашинян журналистам.
По его словам, эти проблемы, в том числе связанные с вопросом происхождения товаров, постоянно обсуждаются на саммитах и заседаниях межправсовета ЕАЭС.
