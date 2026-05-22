Рейтинг@Mail.ru
Пашинян прокомментировал ограничение на ввоз цветов из Армении в Россию - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:32 22.05.2026 (обновлено: 11:35 22.05.2026)
Пашинян прокомментировал ограничение на ввоз цветов из Армении в Россию

Пашинян считает ограничение на ввоз цветов из Армении в Россию рабочей ситуацией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор с 22 мая временно ограничил ввоз цветов из Армении.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает ограничения "рабочей ситуацией".
  • Он заявил, что проблемы, связанные с несоответствием фитосанитарным требованиям, постоянно обсуждаются на саммитах и заседаниях межправсовета ЕАЭС.
ЕРЕВАН, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает рабочей ситуацией ограничения на ввоз цветов из республики в Россию.
Россельхознадзор с 22 мая временно ограничил ввоз цветов из Армении. В ведомстве пояснили, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России.
«

"Это очередная рабочая ситуация. Ограничения на не соответствующие фитосанитарным требованиям товары были всегда. Такие ситуации были десятки раз. Были и другие проблемы, связанные с другими товарами", — заявил Пашинян журналистам.

По его словам, эти проблемы, в том числе связанные с вопросом происхождения товаров, постоянно обсуждаются на саммитах и заседаниях межправсовета ЕАЭС.
Кадр видео с Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Захарова жестко отреагировала на истерику Пашиняна
18 мая, 17:56
 
В миреАрменияРоссияНикол ПашинянФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала