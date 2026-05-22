Главе популярной индийской Партии тараканов угрожали убийством

16:30 22.05.2026 (обновлено: 23:42 22.05.2026)
Главе индийской Партии тараканов с 20 млн сторонников угрожали убийством

© Фото : Cockroach janta partyМолодежная индийская Народная партия тараканов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основатель и глава молодежной индийской Народной партии тараканов Абхиджит Дипке сообщил об угрозах убийством и требованиях перейти на сторону власти.
  • Народная партия тараканов была сформирована как реакция на высказывание председателя Верховного суда Индии Сурьи Канта, который сравнил безработную молодежь с тараканами.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Основатель и глава молодежной индийской Народной партии тараканов, обошедшей по популярности правящую Индийскую народную партию, Абхиджит Дипке сообщил об угрозах убийством и требованиях перейти на сторону власти, сообщает газета Times of India.
Молодежная Народная партия тараканов стала самой популярной политической силой Индии в соцсети Instagram*, где за несколько дней ее аккаунт собрал свыше 20 миллионов подписчиков. При этом на страницу правящей Индийской народной партии подписано чуть более девяти миллионов человек.
"Теперь мне угрожают убийством", — приводит издание слова Дипке.
На приложенных им снимках экрана видно, что политику угрожают из-за ведения аккаунтов партии в соцсетях и требуют закрыть их или вступить в правящую партию.
Народная партия тараканов была сформирована как реакция на высказывание председателя Верховного суда Индии Сурьи Канта, который сравнил безработную молодежь с тараканами. Новое политическое движение поддерживает Конституцию Индии и намерено отстаивать ее ценности.
Ранее Дипке сообщил, что аккаунт партии в социальной сети X был заблокирован на территории Индии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
