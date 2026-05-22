17:54 22.05.2026 (обновлено: 18:02 22.05.2026)
Модуль о подвиге тыла станет частью образовательной среды вуза в Бердянске

Модуль экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла" показали в АГПУ им. П.Д. Осипенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Модуль мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла" станет частью образовательной среды Азовского государственного педагогического университета имени П. Д. Осипенко.
  • Тематический модуль, посвященный героическому труду советского народа в годы Великой Отечественной войны, входит в проект "Освобождение. Мир народам" и основан на фотоматериалах 1944–1945 годов из архива Совинформбюро.
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Модуль мобильной экспозиции "Освобождение. Подвиг тыла", который представили в Азовском государственном педагогическом университете имени П.Д. Осипенко, станет частью образовательной среды вуза, сообщили в пресс-службе АГПУ.
Тематический модуль, посвященный героическому труду советского народа в годы Великой Отечественной войны, входит в проект "Освобождение. Мир народам", в основе которого — фотоматериалы 1944–1945 годов из архива Совинформбюро, правообладателем является медиагруппа "Россия сегодня".
Как рассказали организаторы, особенностью модуля является то, что он позволит абитуриентам и студентам вуза не только познакомиться с историческими фактами, но и понять настоящую цену Великой Победы.
Значимость проекта подчеркнул проректор по воспитательной деятельности и социальному развитию Тимур Камаев.
"Такие проекты помогают молодежи Новороссии лучше понимать историю своей страны, чувствовать связь поколений и осознавать ответственность за сохранение исторической правды. Мы не имеем права мириться с попытками исказить события прошлого или умалить вклад советского народа в Победу. Именно поэтому подобные выставки имеют не только образовательное, но и важнейшее воспитательное значение", – отметил он.
Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов.
 
ОбществоНовороссияСовинформбюроПрезидентский фонд культурных инициативСоциальный навигаторОсвобождение. Мир народамОсвобождение. Путь к ПобедеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
