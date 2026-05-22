Останина попросила ОДКБ дать оценку удару ВСУ по колледжу в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комитета Госдумы Нина Останина обратилась к ОДКБ с просьбой дать оценку удару ВСУ по колледжу в ЛНР.
- В ее обращении содержится призыв принять соответствующие меры в рамках компетенции ОДКБ и выступить в защиту права детей и гражданского населения на безопасность и жизнь.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой дать оценку удару ВСУ по колледжу в ЛНР, а также принять соответствующие меры в рамках компетенции организации.
Соответствующее обращение на имя генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Комитет решительно осуждает действия ВСУ и просит дать принципиальную оценку произошедшему, принять соответствующие меры в рамках компетенции Организации Договора о коллективной безопасности, а также выступить в защиту права детей и гражданского населения на безопасность и жизнь", - сказано в документе.
В обращении отмечается, что международные организации, созданные для обеспечения коллективной безопасности и защиты мирных граждан, не должны оставаться безучастными к фактам целенаправленных атак на объекты гражданской инфраструктуры и образовательные учреждения.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.