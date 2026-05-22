Пропавшая в Южной Осетии россиянка была режиссером фильма про бойцов СВО

ЦХИНВАЛ, 22 мая - РИА Новости. Пропавшая накануне вечером в Южной Осетии россиянка Анна Тиц была режиссером документального фильма "Дорогой справедливости", который ранее в тот же день был представлен зрителям в Цхинвале, сообщил РИА Новости представитель МЧС республики.