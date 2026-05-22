Пропавшая в Южной Осетии россиянка была режиссером фильма про бойцов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Тиц, пропавшая в Южной Осетии, была режиссером документального фильма "Дорогой справедливости".
- Она приезжала в Цхинвал в составе съемочной группы на показ фильма о местных уроженцах — участниках СВО.
ЦХИНВАЛ, 22 мая - РИА Новости. Пропавшая накануне вечером в Южной Осетии россиянка Анна Тиц была режиссером документального фильма "Дорогой справедливости", который ранее в тот же день был представлен зрителям в Цхинвале, сообщил РИА Новости представитель МЧС республики.
"В министерстве культуры (Южной Осетии) нам сказали, что (Ольга) Кашина – продюсер, а Тиц - режиссер (показанного в Цхинвале 21 мая) фильма", - сказал собеседник агентства.
Россиянка из подмосковных Химок приезжала в Цхинвал в составе съемочной группы на показ фильма о местных уроженцах - участниках СВО. Инцидент произошел поздним вечером 21 мая в отдаленном селе Згубир Дзауского района, тогда же начались поисковые работы. Утром в пятницу в них участвовали 100 спасателей, президент Южной Осетии Алан Гаглоев взял работы под личный контроль. Ситуация осложняется повышенным уровнем воды в реках, что связано с сезонным таянием снега в горах.
Малонаселенное горное село Згубир находится в ущелье Белых Туальцев (Урстуалгом), примерно в четырех километрах к востоку от Транскавказской автомагистрали (Транскам) - единственной дороги, соединяющей Южную Осетию с Россией. От расположенного на Транскаме села Нижний Рук через село проходит туристический маршрут до селений Едыс, где работает завод по розливу родниковой воды, и Ерман, где находится одна из родовых осетинских башен и древнее святилище Таранджелоз.