В Южной Осетии ищут россиянку, упавшую в реку
10:50 22.05.2026 (обновлено: 11:39 22.05.2026)
В Южной Осетии ищут россиянку, упавшую в реку

В Южной Осетии сто спасателей ищут упавшую в реку россиянку

© Фото : МЧС Республики Южная Осетия/Telegram
© Фото : МЧС Республики Южная Осетия/Telegram
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сто сотрудников МЧС ведут поиски россиянки, упавшей в реку в селе Згубир в Южной Осетии, сообщили в ведомстве.
По данным МЧС, вечером в четверг в селе Згубир Дзауского района в реку упала 40-летняя женщина, которая, как позже выяснилось, является гражданкой России. Спасатели ведут поисковые работы вдоль реки Лиахва - от места падения женщины в воду до города Цхинвал.
"Сотрудники МЧС Южной Осетии в количестве 100 человек продолжают поиски гражданки РФ, упавшей накануне в реку в селе Згубир Дзауского района", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В поисковой группе задействованы спасатели из Цхинвала и села Верхний Рук, сотрудники пожарно-спасательных частей, службы пожаротушения, а также управления материально-технического обеспечения МЧС Южной Осетии.
Река Большая Лиахви берет начало со склонов горы Лазг-Цити, течение у нее порожистое и быстрое. По ущелью реки проходит единственная автомобильная Транскавказская автомагистраль, связывающая Россию с Южной Осетией.
ПроисшествияЮжная ОсетияРоссияЦхинвалМЧС России
 
 
