В Южной Осетии ищут россиянку, упавшую в реку

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сто сотрудников МЧС ведут поиски россиянки, упавшей в реку в селе Згубир в Южной Осетии, сообщили в ведомстве.
"Сотрудники МЧС Южной Осетии в количестве 100 человек продолжают поиски гражданки РФ, упавшей накануне в реку в селе Згубир Дзауского района", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В поисковой группе задействованы спасатели из Цхинвала и села Верхний Рук, сотрудники пожарно-спасательных частей, службы пожаротушения, а также управления материально-технического обеспечения МЧС Южной Осетии.
Река Большая Лиахви берет начало со склонов горы Лазг-Цити, течение у нее порожистое и быстрое. По ущелью реки проходит единственная автомобильная Транскавказская автомагистраль, связывающая Россию с Южной Осетией.