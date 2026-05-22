В Южной Осетии ищут россиянку, упавшую в реку

Поиск россиянки, упавшей в реку в селе Згубир в Южной Осетии

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сто сотрудников МЧС ведут поиски россиянки, упавшей в реку в селе Згубир в Южной Осетии, сообщили в ведомстве.

По данным МЧС , вечером в четверг в селе Згубир Дзауского района в реку упала 40-летняя женщина, которая, как позже выяснилось, является гражданкой России . Спасатели ведут поисковые работы вдоль реки Лиахва - от места падения женщины в воду до города Цхинвал

"Сотрудники МЧС Южной Осетии в количестве 100 человек продолжают поиски гражданки РФ, упавшей накануне в реку в селе Згубир Дзауского района", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В поисковой группе задействованы спасатели из Цхинвала и села Верхний Рук, сотрудники пожарно-спасательных частей, службы пожаротушения, а также управления материально-технического обеспечения МЧС Южной Осетии.