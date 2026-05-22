В России разработали противодронный БПЛА многоразового использования

РИА Новости: в группировке "Днепр" разработали многоразовый противодронный БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России разработали противодронный БПЛА многоразового использования с системой вертикального взлета и посадки.
  • Новый российский дрон-перехватчик уже прошел тестирование и успешно применяется ВС РФ на херсонском направлении.
ГЕНИЧЕСК, 22 мая - РИА Новости. Новый мультироторный противодронный БПЛА многоразового использования с системой вертикального взлета и посадки показали РИА Новости в лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр".
"Для ПВО. Скоростные цели сбивать. Такая шустрая вещь. Летает быстро. Взлетает с земли, садится на землю. То есть для многоразового использования", - сказал военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Барсик", показывая корреспонденту РИА Новости новый российский дрон-перехватчик.
По словам собеседника агентства, противодронный БПЛА уже прошел тестирование и успешно применяется ВС РФ на херсонском направлении.
