В Брянской области объявили беспилотную опасность.

БРЯНСК, 22 мая – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщило в пятницу региональное ГУ МЧС.
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области 22.05.2026! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - предупредило ведомство на платформе "Макс".