В Брянской области объявили ракетную опасность.

БРЯНСК, 22 мая – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Ракетная опасность! На территории Брянской области! 22.05.2026. Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Находящимся на улице или в транспорте врио губернатора посоветовал отправиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.